التعليم: 5 ملايين ريال و26 سيارة للفائزين بجوائز التميز

أعلنت وزارة التعليم عن جوائز نقدية بقيمة خمسة ملايين ريال، و26 سيارة للفائزين بجائزة التميز.

وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن عدد الفائزين بالجوائز هذا العام 114 فائزًا، موزعين بين مختلف فئات الجائزة، والتي تشمل 20 جائزة لفئة المرشد الطلابي، و20 أخرى بفئة المعلم المتميز، 19 بفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، 20 جائزة لفئة المشرف التربوي المتميز، و13 جائزة لفئة العمل التطوعي المتميز، وجائزتان لفئة التميز الإداري، وعشرون جائزة لفئة الطالب المتميز.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت البرنامج التدريبي لإعداد الحقائب التدريبية بنظام IMAS، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ويستهدف تدريب الكوادر المميزة من الموظفين الإداريين بجهاز الوزارة؛ لتأهيلهم لإعداد الحقائب التدريبية المتخصصة والمخصص لها برامج في خطة التدريب على إعداد حقائبهم؛ ويهدف لبناء حقائب تدريبية تخصصية وعامة لتحقيق أهداف التدريب، وفقًا لموقع الوزارة.

ومن المقرر انطلاق برامج متنوعة لكل وكالات الوزارة وإدارات التعليم لتحقيق استدامة التدريب، وذلك بالتنسيق لكل إدارة لها برنامج يتم تنفيذه ضمن الخطة، على أن يمنح المتدرب شهادة دولية معتمدة باعتباره معد حقائب محترفًا لإدارته في أي برنامج يعرض في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.

كما تعتزم الوزارة تنفيذ 68 برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا وخارجيًّا ستُقام في منطقة الرياض والشرقية والغربية وبعض المناطق الأخرى، وستكون البرامج شاملة ما بين عامّ وتخصصي، ويتم تنفيذها من خلال 125 مدربًا ومدربة على مستوى المملكة.

وتوفر الوزارة برنامجًا نوعيًّا يُعد متطلبًا أساسيًّا لجميع الموظفين؛ وهو برنامج الجدارات الوظيفية وكيفية تحقيق الأداء الوظيفي العالي، حيث تخطط الوزارة من خلال هذه البرامج؛ لإيجاد مخرجات نوعية، وإحداث الأثر الفارق للموظفين.

كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد قال، إن التنافسية ذات أهمية للمنظومة التعليمية؛ لكونها تعطي للمعلمين والمعلمات حقهم.

وأضاف الوزير، أن المنظومة الاقتصادية تعطي مستوى أعلى لتطوير الموارد البشرية في هذا الوطن، وتعكس مستوى الاهتمام الذي توليه المملكة لقطاع التعليم من موارد وإمكانات للوصول به إلى أعلى المستويات، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد آل الشيخ أهمية الاختبارات الدولية لكونها تقارن النظام التعليمي بمختلف مكوناته الأساسية، وخصوصًا ما يتعلق بمنظومة التعليم من ناحية اتساقها وقوتها، وتعكس أداء المعلم على وجه الخصوص.