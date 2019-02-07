تسجيل ابتكار جديد في استخدام الجبس الكبريتي بكلية الجبيل الصناعية

سجّلت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلةً بكلية الجبيل الصناعية- ابتكارًا جديدًا من خلال بحوث تطبيقية، وذلك بتحويل الجبس الكبريتي والذي تنتجه الشركة، إلى جبس يمكن استخدامه في الصناعات التحويلية.

جرى تنفيذ البحوث التطبيقية في مركز الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان للأبحاث والتدريب، وبالتعاون مع شركة صدارة للكيميائيات.

وبدأ فريق العمل بإيجاد أفضل الحلول المتوفرة التي تتماشى مع متطلبات الشركة والهيئة الملكية بالجبيل، حيث كان من أهم الشروط التي وضعتها صدارة للكيميائيات لتنفيذ هذا المشروع، أن يكون الحلّ مراعيًا للمتطلبات البيئية، بحيث يتم التحكم بانبعاثات أوكسيد الكبريت وعدم إنتاج أي مخلّف صناعي جديد، بالإضافة إلى عدم تغيير العملية الصناعية المستخدمة لنزع الكبريت من الوقود، وأن يكون الحل المقترح قادرًا على التعامل مع الكمية الكبيرة من الجبس الكبريتي.

وأوضح مدير عامّ الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري، أن التعاون بين الكليات والشركات أصبح من السمات المميزة للتعليم العالي في مفهومه الحديث. مؤكدًا أن تعزيز الانفتاح على الصناعة يتيح فرصة كبيرة لتبادل المعلومات والآراء والخبرات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية، وهو ما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية.

من جهته، أكد مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري، أن الكلية تحظى بباع طويل من التعاون المشترك مع الصناعة في مجال التدريب، وتسعى للتوسع عبر الأبحاث التطبيقية والحلول الصناعية كجزء أساسي لا يتجزأ من رسالة الكلية لخدمة الصناعة.

وأضاف أن كلية الجبيل الصناعية -متمثلةً في مركز الجبيل للابتكار والأبحاث والتكامل الصناعي- على أتم الاستعداد للتعاون مع الصناعة، وبدأ التعاون مع شركة صدارة للكيميائيات بعمل دراسة لمشروع تحويل الجبس الكبريتي إلى جبس يمكن استخدامه في الصناعات التحويلية، وفي هذا الصدد نثني على النجاح المبهر للبحث التطبيقي، الذي اكتمل خلال الفترة الزمنية المستهدفة ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بفضل الله -أولًا- ثم الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل لتحقيق الهدف.

يذكر أن التعاون بين كلية الجبيل الصناعية وشركة صدارة للكيميائيات يهدف إلى دعم التطبيقات الصناعية لمنتجات الشركة وباكورة لشراكة طويلة الأمد في هذا المجال.

