الملحقية في بريطانيا: تذكرة سفر لمدة 3 أشهر عند وجود ظروف للمبتعث أو أحد أفراد أسرته

قال الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي، إنه تم تقديم استحقاق تذكرة السفر لمدة ثلاثة أشهر قبل الاستحقاق الفعلي، في حالة وجود ظروف دراسية أو صحية تتعلق بالمبتعث الأساسي أو أحد أفراد أسرته.

وأضاف المقوشي -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه سيتم تقديم استحقاق تذكرة السفر على أن يتم تعديل الاستحقاق للعام التالي، وفق ما تم من إجراءات، تيسيرًا على الإخوة والأخوات المبتعثين وتقديرًا لظروفهم الدراسية والأكاديمية. مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير تلك الظروف من قبل الملحقية.

ونوّه الملحق الثقافي السعودي بـ«كريم الدعم والمساندة» من الوكالة للملحقية من خلال تبني عديد من مقترحات الملحقية الهادفة للتسهيل والتيسير على المبتعثين وأسرهم. مشيرًا إلى أنها سيكون لها الكثير من الجوانب الإيجابية المفيدة.

ووجّه الشكر لوزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبعثات وعلى رأسها وكيل الوزارة الدكتور جاسر الحربش على دعم أعمال الملحقية وتفهّم القضايا والموضوعات التي تطرحها الملحقية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن المبتعثين في بريطانيا.

وفي إطار جهود الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا، تستقبل الملحقية وفدًا من جامعة أم القرى برئاسة الدكتور إحسان بن صالح المعتاز عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة يومي 25/26 فبراير الجاري، والذي يلتقي المبتعثين والمبتعثات من الحاصلين على درجة الماجستير وفي السنوات الدراسية الأخيرة من مرحلة الدكتوراه أو نحوها وفي تخصصات إدارة الأعمال أو التسويق أو المحاسبة أو السياحة والفندقة ممن ليس لديهم وظائف ويدرسون إما على حسابهم الخاص أو على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لرغبة الجامعة في التعاقد معهم.

يذكر أن الملحقية السعودية للمملكة في بريطانيا تقوم بعدة أدوار في دعم المبتعثين والطلاب، وسبق أعلنت في نوفمبر الماضي، استعدادها للتكفل برسوم البرامج والدورات التدريبية لعدد من طلاب الإعلام في مختلف المؤسسات الإعلامية في بريطانيا.

كما تقوم الملحقية بمتابعة سير المبتعثين في دراستهم ومطالبة الجامعات والمعاهد ببعث تقارير دورية عن تحصيل المبتعثين في نهاية كل فصل دراسي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وموافاة وزارة التعليم العالي وجهة الابتعاث بمضامين هذه التقارير، فضلا عن عقد لقاءات دورية مع الطلبة لمعرفة ظروفهم الدراسية ومساعدتهم على ما يعترضهم من عقبات.

وتنظم الملحقية زيارات للجامعات والمعاهد التي يدرس فيها الطلاب السعوديون ومقابلة المسئولين والمشرفين فيها من أجل متابعة سير الطلاب، كما تسعى للحصول على منح دراسية للطلبة السعوديين في التخصصات العلمية النادرة أو ذات التنافسية العالية، وتساعدهم في الالتحاق بالجامعات أو المعاهد الملائمة لدراستهم، على أن تكون من المؤسسات التعليمية.