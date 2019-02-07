

تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك وضواحيها, ومركز بئر بن هرماس وضواحيه , ومركز العيينة , ومركز البديعة وضواحيه , ومركز رحيب وضواحيه, ومركز الظلفة , ومركز بجدة وضواحيه , ارتوت على إثرها الأرض, وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:42ت م

0257



تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك وضواحيها, ومركز بئر بن هرماس وضواحيه , ومركز العيينة , ومركز البديعة وضواحيه , ومركز رحيب وضواحيه, ومركز الظلفة , ومركز بجدة وضواحيه , ارتوت على إثرها الأرض, وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:42ت م0257

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.