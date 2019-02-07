شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- في نهاية التعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019، استقرت أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في المملكة بعد الارتفاع الأخير.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم:

سجل عيار 24 سعر 157.67 ريال ، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.53 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.96 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.25 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.97 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الخميس لعيار 12 فسجلت 78.83 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,903 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,104 ريالات.

أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019

