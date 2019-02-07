شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الوطن .. بطولات مخلدة بماء الذهب والان نبدء بالتفاصيل
سجل حراس الوطن في كل الميادين علامة فارقة في صُوَر الوفاء والولاء ، ونالوا شرف الدفاع عن أطهر البقاع، وستبقى بطولاتهم مخلدة بماء الذهب، حيث أصبح الجندي في تضحيته وسهره عنواناً لاستقرار وطن، رافعين شعار " إيمان ، قوة، شجاعة" ، متسلحين بإنسانية لا يتخلوا عنها.
وصنع جنودنا الأبطال في الميدان بطولات تتوارثها الأجيال، وشجاعة نادرة وتضحيات جسام في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.
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