شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : القمر السعودي انجاز كبير بسواعد وطنية والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، بمناسبة اطلاق القمر السعودي #فوقهامالسحب. وأضاف سموه في تغريده على تويتر :"وطننا الغالي يعزز قدارته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه فهنيئا لنا جميعا هذا الإنجاز الكبير".



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