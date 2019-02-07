شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يستعرض مشروع متحف السلام والان نبدء بالتفاصيل

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع الفريق التنفيذي لمشروع متحف السلام في مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لمناقشة الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الفريق, والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته, بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وقدم الرئيس العام خلال الاجتماع شكره للفريق التنفيذي على جهودهم المبذولة لإكمال الخطط في مشروع المتحف, حاثًّا إياهم على بذل المزيد لتحقيق التقدم والرقي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030, مؤكدًا حرص واهتمام ولاة الأمر - يحفظهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما لخدمة الإسلام والمسلمين.