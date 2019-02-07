شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأسترالي: الجامعة الإسلامية تُقدِّم خدمات جيلية للعالم الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

استقبل مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، في مكتبه اليوم (الخميس)، سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت، بحضور وكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد فاروق عداس، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير الأسترالي بجهود الجامعة وما تُقدمه من خدمات متميزة وجليلة للعالم الإسلامي، وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما التقى بعدد من الطلاب الأستراليين الذين يدرسون في الجامعة.