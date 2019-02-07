شكرا لقرائتكم خبر عن مشاط يلتقي رئيسي شؤون حجاج البحرين وجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة اليوم (الخميس)، كلا من رئيس وفد مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا مولانا محمد قايد والوفود المرافقة لهما بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من منسوبي الوزارة.

وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

من جهته استعرض نائب وزير الحج والعمرة الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، معبراً عن شكره للوفدين البحريني والجنوب أفريقي على ما لمسه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم إلى المملكة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه ثمّن كل من رئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن، والتسهيل عليهم أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان، منوهين بما تبذله وزارة الحج والعمرة من تسخير المشروعات والبرامج في مختلف الشؤون التوعوية والتقنية وما يتعلق بالنقل والتغذية والإسكان، والحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحج التي اختصرت الوقت واتسمت بالسرعة والمرونة.

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