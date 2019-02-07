السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الصحي، بمحافظة العلا خلال عام 2018 الخدمات لـ 165,455 مراجعا من خلال 12 مركزا صحيا بالمحافظة. وبحسب التقرير الإحصائي لأعمال المراكز العام الماضي فإن المراكز الصحية بالعلا استقبلت 29,108 مراجعين لعيادات الأمراض المزمنة، في حين جرى تقديم الخدمة لـ 10,900 مراجع لعيادات الأسنان. وراجع عيادات الحوامل خلال الفترة نفسها 3,330 مراجعة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمات الصحية لـ 13,392 طفلا.



كانت هذه تفاصيل خبر 165 ألف مستفيد من خدمات مراكز العلا الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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