19 داعشيا قتلوا جنوب الموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أعلن قائد شرطة نينوى العميد حمد النامس مقتل 19 داعشيا، واعتقال سبعة آخرين، على خلفية مقتل خمسة من رجال الشرطة في إحدى قرى جنوب الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال إن «القوات الأمنية العراقية نفذت عملية كبيرة ضد عصابات داعش منذ مساء أمس الأول وحتى أمس، في مناطق جنوبي الموصل، على خلفية قتل عناصر التنظيم خمسة من رجال الشرطة العراقية في قرية كنعوص، داخل ناحية حمام العليل «60 كلم جنوب الموصل»، حيث تمكنت من قتل 19 داعشيا، واعتقال سبعة آخرين».