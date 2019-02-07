الحربي يؤكد على بناء خطط أمن العمرة وفق ما يشهده الحرم المكي من توسعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، اليوم، بمقر الأمن العام، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن العمرة لعام 1440هـ، بحضور قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيد القرني، وقيادات قوات أمن العمرة.

ولفت مدير الأمن العام إلى الشرف الذي منحه الله جل وعلا لهذه البلاد حكومة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين، مؤكدا عظم هذه المهمة وحتمية الإعداد المناسب لها، والاستفادة من دروس موسم العمرة الماضية، وشحذ الهمم، ومضاعفة الجهود بما يتوافق مع رؤية القيادة، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أعلى درجات الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وشدد على أهمية أن تبنى الخطط مع ما يشهده الحرم المكي وساحاته من توسعة، واستشعار عظمة المقصد والمكان واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا العام سوف يشهد كثافة في أعداد المعتمرين والزوار.

وقدم قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيد القرني شرحا وافيا عن مجمل الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة، معبرا عن اعتزازه بثقة وزير الداخلية، بتعيينه قائدا لقوات أمن الحج والعمرة، مؤكدا أن رجال الأمن هم جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الزوار والمعتمرين الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها.

واستعرض الجوانب التي روعيت في خطة العمرة لهذا العام 1440 هـ بحيث تكون منسجمة مع الأعداد المتوقعة، مبينا أن العمل جار الآن لبحث سبل تنفيذها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الموسم، فضلا عن بحث الأنظمة التقنية الخاصة بتقديم الخدمة المثلى لكل الزوار والمعتمرين.