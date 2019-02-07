أمين تبوك يتفقد مشاريع السيول في ضباء ويوجه بسحب مبنى البلدية من المقاول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بسحب مشروع مبنى بلدية ضباء الجديد الذي لا يزال تحت الإنشاء، في حال اكتمال المسوغات النظامية، وعدم تعاون المقاول في إكمال ما تبقى من أعماله، وذلك خلال جولته التفقدية على محافظة ضباء ووقوفه على مشاريع درء أخطار السيول بالمحافظة، إضافة إلى عدد من المشاريع الخدمية التي تنفذها بلدية المحافظة ونسب الإنجاز فيها.

واطلع خلال جولته على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية في مدينة ضباء وعدد من المراكز التابعة للمحافظة، موجها بحصر جميع التعديات في قريتي العمود والصفر، والرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات، وتسريع وتيرة أعمال التطوير وسرعة إزالة مخلفات البناء في شاطئ كورنيش المقيطع، لتحسين المشهد الحضري للمحافظة، كما بحث مدى إمكانية الاستفادة من الفراغات بالمنطقة القديمة، وزراعتها وتطوير الجانب الاستثماري وتنويعه في تلك المنطقة، مطلعا على الاستعدادات القائمة لنقل جميع ورش السيارات داخل المحافظة إلى المنطقة الصناعية الجديدة.

بعد ذلك عقد المهندس الشفق اجتماعا بمنسوبي البلدية، حثهم من خلاله على العمل الجاد واستشعار المسؤولية، وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها، كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق، ووضع الحلول لها.

أبرز مناقشات مجلس ضباء البلدي مع أمين المنطقة: