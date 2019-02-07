إنارة مخطط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة بمخططات ولي العهد 2 و3، بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى، وعملت على تركيب 581 عامود إنارة بارتفاع 12 مترا تحمل 1162 فانوس ليد بقدرة 249 واط و14 لوحة توزيع بقدرة 200 أمبير، إضافة إلى تمديد كابلات كهربائية بطول 26,500 متر.



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