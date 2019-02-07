، #جنودنا_فخرنا.. هاشتاق يرصد بطولات وتضحيات الجنود البواسل بالحد الجنوبي ،

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انطلق قبل قليل هاشتاق #جنودنا_فخرنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي يرصد خلاله المغردون بطولات الجنود السعوديين، وحصد تفاعل عالٍ من المغردين، ناقلين مشاعر الفخر والاعتزاز بالجنود ومتباهين بما يقدمه الجنود من تسطير ملاحم البطولات في مختلف الجبهات.
وقال المغرد سالم آل سحمان:"تضحيات وبطولات المرابطين على الثغور ستبقى في ذاكرة أجيال الوطن.. جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.. أنتم محل فخرنا وعزنا."
و المغرد عطية الكحيلي كتب تغريدة جاء فيها: "إلى جميع جنودنا الأبطال الذين صنعوا في الميدان بطولات تتوارثها الأجيال.. قلوبنا معكم سائلين الله عز وجل لكم الثبات والنصر والتمكين".
وغرد الإعلامي عبد العزيز الخميس في تغريدة قائلاً: "جنودنا فخرنا وفخر كل مقاتل ضد الإرهاب وأعداء العرب.. جنودنا حماة الوطن.. ورعاة الخير والإنسانية".
وقال المغرد خالد بن محمد: جنودنا فخرنا وعزوتنا ونقدر لهم تضحياتهم الكبيرة لحماية المقدسات والعقيدة والأرض والعرض، أنتم تخوضون جهادًا مقدسًا ضد أذناب المجوس الكفار الذين يلعنون زوجات النبي وصحابته الكرام.
#جنودنا_فخرنا.. هاشتاق يرصد بطولات وتضحيات الجنود البواسل بالحد الجنوبيمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-07
انطلق قبل قليل هاشتاق #جنودنا_فخرنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي يرصد خلاله المغردون بطولات الجنود السعوديين، وحصد تفاعل عالٍ من المغردين، ناقلين مشاعر الفخر والاعتزاز بالجنود ومتباهين بما يقدمه الجنود من تسطير ملاحم البطولات في مختلف الجبهات.
وقال المغرد سالم آل سحمان:"تضحيات وبطولات المرابطين على الثغور ستبقى في ذاكرة أجيال الوطن.. جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.. أنتم محل فخرنا وعزنا."
و المغرد عطية الكحيلي كتب تغريدة جاء فيها: "إلى جميع جنودنا الأبطال الذين صنعوا في الميدان بطولات تتوارثها الأجيال.. قلوبنا معكم سائلين الله عز وجل لكم الثبات والنصر والتمكين".
وغرد الإعلامي عبد العزيز الخميس في تغريدة قائلاً: "جنودنا فخرنا وفخر كل مقاتل ضد الإرهاب وأعداء العرب.. جنودنا حماة الوطن.. ورعاة الخير والإنسانية".
وقال المغرد خالد بن محمد: جنودنا فخرنا وعزوتنا ونقدر لهم تضحياتهم الكبيرة لحماية المقدسات والعقيدة والأرض والعرض، أنتم تخوضون جهادًا مقدسًا ضد أذناب المجوس الكفار الذين يلعنون زوجات النبي وصحابته الكرام.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:26 PM
نقل المغردون خلاله مشاعر الفخر والاعتزاز بانتصاراتهم في مختلف الجبهات
انطلق قبل قليل هاشتاق #جنودنا_فخرنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي يرصد خلاله المغردون بطولات الجنود السعوديين، وحصد تفاعل عالٍ من المغردين، ناقلين مشاعر الفخر والاعتزاز بالجنود ومتباهين بما يقدمه الجنود من تسطير ملاحم البطولات في مختلف الجبهات.
وقال المغرد سالم آل سحمان:"تضحيات وبطولات المرابطين على الثغور ستبقى في ذاكرة أجيال الوطن.. جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.. أنتم محل فخرنا وعزنا."
و المغرد عطية الكحيلي كتب تغريدة جاء فيها: "إلى جميع جنودنا الأبطال الذين صنعوا في الميدان بطولات تتوارثها الأجيال.. قلوبنا معكم سائلين الله عز وجل لكم الثبات والنصر والتمكين".
وغرد الإعلامي عبد العزيز الخميس في تغريدة قائلاً: "جنودنا فخرنا وفخر كل مقاتل ضد الإرهاب وأعداء العرب.. جنودنا حماة الوطن.. ورعاة الخير والإنسانية".
وقال المغرد خالد بن محمد: جنودنا فخرنا وعزوتنا ونقدر لهم تضحياتهم الكبيرة لحماية المقدسات والعقيدة والأرض والعرض، أنتم تخوضون جهادًا مقدسًا ضد أذناب المجوس الكفار الذين يلعنون زوجات النبي وصحابته الكرام.
، #جنودنا_فخرنا.. هاشتاق يرصد بطولات وتضحيات الجنود البواسل بالحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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