، نهاية أسبوع ماطرة تنتظر أجزاء واسعة من المملكة.. هُنا تفاصيلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحذيرات من مخاطر قطع مجاري الأودية والسيول خلال تساقط الأمطار

تواصل بمشيئة الله الأحوال الجوية غير المستقرة تأثيرها على المملكة، يومي الجُمعة والسبت، حيث يتوقع أن تتحرك حُزم السحب الركامية الرعدية نحو الجنوب تدريجياً لتؤثر على الحدود الشمالية وحائل والقصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بتساقط للأمطار الغزيرة والمتوسطة، وتأتي هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على إثر اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال وتلاقيها مع كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من الجنوب، ما نتج عنه توَلُد لحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتواصل السُحب الماطرة - بمشيئة الله- على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وتتساقط الأمطار- بمشيئة الله- على بداء والمنجور وأملج، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة ومصحوبة بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، كما ويستمر تأثر الجوف بالتقلبات الجوية والسُحب الماطرة، بحيث تشمل الأمطار بمشيئة الله كلاً من سكاكا والشقيق وأصفان، كما تطال بعض الزخات الماطرة عرعر في الحدود الشمالية "الطقس غداً".

ومع ساعات فجر يوم الجُمعة، يبدأ تأثير السُحب الماطرة على ينبع، على شكل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، وتندفع السُحب أكثر مع ساعات النهار نحو الجنوب لتؤثر على أجزاء من المدينة المنورة وحائل إضافة إلى بعض مناطق الحدود الشمالية، يُتوقع أن تكون هذه الأمطار بمشيئة الله متفاوتة الشدة ومصحوبة بالبرق والرعد بحسب كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقلمي فيُتوقع تكون الهطولات المطرية.

وتتحرك السُحب الركامية الرعدية ليلة الجمعة - السبت نحو منطقة القصيم لتؤثر عليها بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة بمشيئة الله، ومع ساعات الفجر تضعف فرص الأمطار بمشيئة الله في مختلف المناطق، باستثناء حفر الباطن التي ستتعرض بمشيئة الله مع ساعات صباح السبت لتساقط الأمطار الخفيفة والمُتوسطة، كما وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على أجزاء من منطقة الرياض.

ويُنوه كادر التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي إلى ضرورة عدم المُخاطرة بقطع مجاري الأودية والسيول خلال تساقط الأمطار.