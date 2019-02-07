، أحد يواصل صحوته ويمزق شباك الفيصلي  برباعية ،

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي أحد "متذيل ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" من الفوز على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمدينة المنورة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة.
فرض أحد سيطرته على المباراة منذ دقائقها الأولى وذلك بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه محمد عطية، بعد ذلك تحصل نادي الفيصلي على ركلة جزاء وتم إهدارها عن طريق لويز جوستافو، وفي الدقيقة 45 دخل صقر عطيف بديلاً للمصاب محمد فوزيز، ومن أول لمسة تمكن من إحراز الهدف الثاني لأحد معززا بذلك تقدم فريقه، وفي نفس الدقيقة تمكن الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني من تقليص الفارق بهدف أول للفيصلي عبر رأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بهدفين لأحد مقابل هدف للفيصلي.
بدأ الشوط الثاني وواصل أحد تفوقه؛ حيث تمكن أحمد جمعة من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد مرور دقيقتين من صافرة انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 47، وتوج النجم الكاميروني أدولف مستوياته المميزة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 76 من ركلة ركنية حولها برأسه داخل شباك مصطفى ملائكة، حاول بعدها الفيصلي العودة للمباراة ولكن كان أحد أكثر تماسكا وجدية لحسم المواجهة لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لأحد مقابل هدف للفيصلي.
أحد يواصل صحوته ويمزق شباك الفيصلي برباعيةعبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-07
تمكن الفريق الكروي الأول بنادي أحد "متذيل ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" من الفوز على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمدينة المنورة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة.
فرض أحد سيطرته على المباراة منذ دقائقها الأولى وذلك بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه محمد عطية، بعد ذلك تحصل نادي الفيصلي على ركلة جزاء وتم إهدارها عن طريق لويز جوستافو، وفي الدقيقة 45 دخل صقر عطيف بديلاً للمصاب محمد فوزيز، ومن أول لمسة تمكن من إحراز الهدف الثاني لأحد معززا بذلك تقدم فريقه، وفي نفس الدقيقة تمكن الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني من تقليص الفارق بهدف أول للفيصلي عبر رأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بهدفين لأحد مقابل هدف للفيصلي.
بدأ الشوط الثاني وواصل أحد تفوقه؛ حيث تمكن أحمد جمعة من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد مرور دقيقتين من صافرة انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 47، وتوج النجم الكاميروني أدولف مستوياته المميزة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 76 من ركلة ركنية حولها برأسه داخل شباك مصطفى ملائكة، حاول بعدها الفيصلي العودة للمباراة ولكن كان أحد أكثر تماسكا وجدية لحسم المواجهة لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لأحد مقابل هدف للفيصلي.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
09:14 PM
في افتتاح الجولة 19 من الدوري
تمكن الفريق الكروي الأول بنادي أحد "متذيل ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" من الفوز على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمدينة المنورة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة.
فرض أحد سيطرته على المباراة منذ دقائقها الأولى وذلك بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه محمد عطية، بعد ذلك تحصل نادي الفيصلي على ركلة جزاء وتم إهدارها عن طريق لويز جوستافو، وفي الدقيقة 45 دخل صقر عطيف بديلاً للمصاب محمد فوزيز، ومن أول لمسة تمكن من إحراز الهدف الثاني لأحد معززا بذلك تقدم فريقه، وفي نفس الدقيقة تمكن الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني من تقليص الفارق بهدف أول للفيصلي عبر رأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بهدفين لأحد مقابل هدف للفيصلي.
بدأ الشوط الثاني وواصل أحد تفوقه؛ حيث تمكن أحمد جمعة من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد مرور دقيقتين من صافرة انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 47، وتوج النجم الكاميروني أدولف مستوياته المميزة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 76 من ركلة ركنية حولها برأسه داخل شباك مصطفى ملائكة، حاول بعدها الفيصلي العودة للمباراة ولكن كان أحد أكثر تماسكا وجدية لحسم المواجهة لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لأحد مقابل هدف للفيصلي.
، أحد يواصل صحوته ويمزق شباك الفيصلي برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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