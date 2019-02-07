محمد بن مسعود - الدمام - ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الثالثة أسماء سبعة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الوضح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: “خالد صالح عبدالعزيز الراجحي، سالم عبدالله مطر البقمي، طاحوس فالح دغيم المسعري، عبدالمجيد ناصر منصور آل غصين الدوسري، عبود هريسان ناصر المقاطى، فهد عامر فراج السبيعي، مسلط عبيد ماجد الشيباني”. "مزاين الإبل" تعلن أسماء ٧ متأهلين بفئة الفحل وإنتاجها للون "الوضح" فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-07 أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الثالثة أسماء سبعة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الوضح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: “خالد صالح عبدالعزيز الراجحي، سالم عبدالله مطر البقمي، طاحوس فالح دغيم المسعري، عبدالمجيد ناصر منصور آل غصين الدوسري، عبود هريسان ناصر المقاطى، فهد عامر فراج السبيعي، مسلط عبيد ماجد الشيباني”. 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 09:04 PM ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الثالثة أسماء سبعة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الوضح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: “خالد صالح عبدالعزيز الراجحي، سالم عبدالله مطر البقمي، طاحوس فالح دغيم المسعري، عبدالمجيد ناصر منصور آل غصين الدوسري، عبود هريسان ناصر المقاطى، فهد عامر فراج السبيعي، مسلط عبيد ماجد الشيباني”. ، "مزاين الإبل" تعلن أسماء ٧ متأهلين بفئة الفحل وإنتاجها للون "الوضح" ،

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