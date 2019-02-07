، تقرير أميركي سري: لم يُذكر "خاشقجي" في الاتصالات بين ولي العهد ومستشاره ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الرسائل التي وجهها محمد بن سلمان كانت تتناول أموراً عادية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً أمنياً وصفته بالسري أكدت فيه ما الخليج 365 ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الأمنية الأمريكية المتخصصة بالتحقيقات، أعدت للرياض تقريراً سرياً خلال الشهر الماضي، رفضت فيه استنتاجات وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" بشأن علاقة ولي العهد محمد بن سلمان بجريمة خاشقجي.

وأكد التقرير الأمريكي الأمني أن الرسائل التي وجهها محمد بن سلمان كانت تتناول أموراً عادية. حيث يقول التقرير إن أياً من تلك الرسائل المتبادلة بين ولي العهد السعودي ومستشاره لم تحتو على أي إشارة لجمال خاشقجي، وإن الشركة الأمنية (كرول) لم تجد ما يؤشر على وجود عملية تغيير أو حذف في البيانات.

ويرجع سبب اختيار فحص هذه الرسائل تحديداً إلى أنها هي محل التشكيك ومبعث الاتهام في الإعلام الغربي، ولهذا أراد النائب العام أن تُفحص من قبل جهة مختصة ومحايدة ومحل ثقة الجميع.

يذكر أن النائب العام والذي يحقق في القضية، قد وجه التهم إلى 11 متهماً. وقد باشرت السعودية المحاكمة للمدعى عليهم وذلك في الأسبوع الأول من يناير، وذلك بعد توجيه من خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة.