، "فاطمة الذياب" تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض ،

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نجحت أخصائي أول تمريض فاطمة بنت إبراهيم الذياب، مدير إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في انتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض؛ حيث انضمت لمجلس إدارتها في الدورة الانتخابية الجديدة.
وبدأت "الذياب" العمل بالتمريض بعد حصولها على درجة الدبلوم في تخصص التمريض، وواصلت دراستها لتنال درجة الماجستير عام 2012م بتخصص إدارة وتعليم التمريض.
وعملت الذياب ممرضةً ثم مسؤولة تعليم وتدريب، وحالياً تشغل منصب مدير إدارة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية كمحاضر ومنظم، وساهمت في إنشاء مكاتب التعليم في الرعاية الصحية الأولية لأول مرة عام 1425هـ.
وحصلت على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م، وعلى جائزة نسيبة بنت كعب على مستوى المملكة عام 2015م.
كما شاركت في عدة لجان تعاقد خارج المملكة، وحصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير؛ نظراً لتميزها ومشاركاتها العلمية المتعددة.
"فاطمة الذياب" تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
نجحت أخصائي أول تمريض فاطمة بنت إبراهيم الذياب، مدير إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في انتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض؛ حيث انضمت لمجلس إدارتها في الدورة الانتخابية الجديدة.
وبدأت "الذياب" العمل بالتمريض بعد حصولها على درجة الدبلوم في تخصص التمريض، وواصلت دراستها لتنال درجة الماجستير عام 2012م بتخصص إدارة وتعليم التمريض.
وعملت الذياب ممرضةً ثم مسؤولة تعليم وتدريب، وحالياً تشغل منصب مدير إدارة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية كمحاضر ومنظم، وساهمت في إنشاء مكاتب التعليم في الرعاية الصحية الأولية لأول مرة عام 1425هـ.
وحصلت على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م، وعلى جائزة نسيبة بنت كعب على مستوى المملكة عام 2015م.
كما شاركت في عدة لجان تعاقد خارج المملكة، وحصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير؛ نظراً لتميزها ومشاركاتها العلمية المتعددة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
08:27 PM
الحاصلة على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م
نجحت أخصائي أول تمريض فاطمة بنت إبراهيم الذياب، مدير إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في انتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض؛ حيث انضمت لمجلس إدارتها في الدورة الانتخابية الجديدة.
وبدأت "الذياب" العمل بالتمريض بعد حصولها على درجة الدبلوم في تخصص التمريض، وواصلت دراستها لتنال درجة الماجستير عام 2012م بتخصص إدارة وتعليم التمريض.
وعملت الذياب ممرضةً ثم مسؤولة تعليم وتدريب، وحالياً تشغل منصب مدير إدارة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية كمحاضر ومنظم، وساهمت في إنشاء مكاتب التعليم في الرعاية الصحية الأولية لأول مرة عام 1425هـ.
وحصلت على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م، وعلى جائزة نسيبة بنت كعب على مستوى المملكة عام 2015م.
كما شاركت في عدة لجان تعاقد خارج المملكة، وحصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير؛ نظراً لتميزها ومشاركاتها العلمية المتعددة.
، "فاطمة الذياب" تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض ،
المصدر : الخليج 365
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