، "الأوروبي" يرفض تعديل "بريكست" مجددًا.. و"يونكر" و"ماي" يتصافحان دون كلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - المسؤولون من الطرفين يجتمعون الاثنين المقبل

رفض الاتحاد الأوروبي مجددًا، اليوم (الخميس)، محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديل اتفاق "بريكست"، لكنه اتفق مع لندن على إجراء "محادثات جديدة" لإخراج بريكست من الطريق المسدود.

وصافح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر و"ماي" بشكل لائق، لكن دون تبادل كلام.

وذكر بيان مشترك للمسؤولين في ختام اللقاء في بروكسل، أن المباحثات كانت صعبة لكن بنّاءة.

ويعقد اللقاء المقبل للمسؤولين عن ملف "بريكست" الاثنين المقبل في ستراسبورغ بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، والوزير المكلف بـ"بريكست" ستيف باركلي.

وتلتقي "ماي" و"يونكر" أيضًا قبل نهاية الشهر الحالي.