السعودية اليوم / أمير الباحة يشيد بجهود "صحة المنطقة" وحصولها على المركز الأول في خدمة المرضى



الباحة 02 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شكره للشؤون الصحية بالمنطقة نظير جهودها وحصولها على المركز الأول في خدمة المرضى.

وأكد سموه في خطاب وجهه لصحة الباحة أهمية مواصلة العمل الجاد وتسخير كافة الإمكانات التي وفرتها الدولة - أيدها الله - لخدمة أهالي المنطقة، مُبديًا سموه اهتمامه ومتابعته لكافة أعمال صحة الباحة, مثمنًا التجاوب الدائم من قبل وزير الصحة والجهود المبذولة من الإدارة بالمنطقة.

من جهته أعرب مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج عن اعتزازه بمتابعة سمو الأمير حسام بن سعود للخدمات الصحية المقدمة للأهالي مؤكدًا أن توجيهات ومتابعة سموه كان لها الدور البارز والمهم في تقديم الرعاية الطبية التي يتطلع لها الجميع, مؤكدًا أن الإدارة تحرص على تطوير خدماتها باستمرار وتسعى إلى تحقيق خدمات صحية مميزة.

وبين أن صحة الباحة حققت المركز الأول من الوزارة على جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مركز الاتصال 937 الذي يعنى بقياس رضا المرضى والمراجعين لسكان المنطقة بالخدمات المقدمة لهم من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المنتشرة بالمنطقة ويقاس رضاهم من قبل وزارة الصحة.

وأكد المجماج أن صحة الباحة تجاوزت 8 مراكز صحية على مستوى المناطق والمدن الطبية بالمملكة في معظم المؤشرات العامة الصادرة عن وزارة الصحة، أبرزها مؤشر مراجعي العيادات الخارجية, وكذلك مؤشر سلامة المرضى، وتطعيمات المواليد، بالإضافة إلى برنامج الإحالة الطبية، وإزالة فيروس الكبد (ج), حيث قفزت صحة الباحة من المركز ١٥ إلى المركز ٧ في المؤشرات العامة.

// انتهى //

20:51ت م

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الباحة 02 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شكره للشؤون الصحية بالمنطقة نظير جهودها وحصولها على المركز الأول في خدمة المرضى.وأكد سموه في خطاب وجهه لصحة الباحة أهمية مواصلة العمل الجاد وتسخير كافة الإمكانات التي وفرتها الدولة - أيدها الله - لخدمة أهالي المنطقة، مُبديًا سموه اهتمامه ومتابعته لكافة أعمال صحة الباحة, مثمنًا التجاوب الدائم من قبل وزير الصحة والجهود المبذولة من الإدارة بالمنطقة.من جهته أعرب مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج عن اعتزازه بمتابعة سمو الأمير حسام بن سعود للخدمات الصحية المقدمة للأهالي مؤكدًا أن توجيهات ومتابعة سموه كان لها الدور البارز والمهم في تقديم الرعاية الطبية التي يتطلع لها الجميع, مؤكدًا أن الإدارة تحرص على تطوير خدماتها باستمرار وتسعى إلى تحقيق خدمات صحية مميزة.وبين أن صحة الباحة حققت المركز الأول من الوزارة على جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مركز الاتصال 937 الذي يعنى بقياس رضا المرضى والمراجعين لسكان المنطقة بالخدمات المقدمة لهم من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المنتشرة بالمنطقة ويقاس رضاهم من قبل وزارة الصحة.وأكد المجماج أن صحة الباحة تجاوزت 8 مراكز صحية على مستوى المناطق والمدن الطبية بالمملكة في معظم المؤشرات العامة الصادرة عن وزارة الصحة، أبرزها مؤشر مراجعي العيادات الخارجية, وكذلك مؤشر سلامة المرضى، وتطعيمات المواليد، بالإضافة إلى برنامج الإحالة الطبية، وإزالة فيروس الكبد (ج), حيث قفزت صحة الباحة من المركز ١٥ إلى المركز ٧ في المؤشرات العامة.// انتهى //20:51ت م0246

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.