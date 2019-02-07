السعودية اليوم / 11 ميزة لآلية التسجيل الأكاديمي المطورة بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساعتمد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي آليةً مطورةً للتسجيل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير عمليات تسجيل المقررات والحذف والإضافة، ضمن خطة تطويرية شاملة لأعمال عمادة القبول والتسجيل.وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله اليتيمي: إن الآلية تضمن الالتزام بالتقويم الجامعي المحدّد، وتخفيض عدد الطلاب في الخطط القديمة والجديدة، ومعالجة جداول الطلاب الخريجين والمعادة قيودهم وتمكينهم من تسجيل المتطلبات، بالإضافة إلى عدم التعديل على جداول المحاضرين بعد اعتمادها من الأقسام العلميّة.وأضاف: إن الآلية المطورة تتضمن 11 ميزة حديثة تشمل تخصيص 60 ثانية لكل طالب مع المسجل، وخفض سقف الشُعب في الخطط الجديدة لتكون سعة الشعبة 50 طالبًا كحد أقصى، وخفض سقف الشُعب في الخطط القديمة لتكون 70 طالبًا بحد أقصى، وفكّ بعض ارتباطات المقررات في النظام، وتجاوز تسجيل المتطلب للطالب الخريج، وتقديم توجيهات إرشادية للطالب أثناء عملية التسجيل، بما يتوافق مع أنظمة الجامعة، ورفع الحد الأعلى للطالب غير الخريج إلى 25 ساعة؛ لتمكينه من خفض الساعات المتبقية في الخطة، وكذلك معالجة جداول الطلاب الذين نقصوا عن العبء والمتوقع تخرجهم قبل إعلان الجداول، وتخفيض عدد الطلاب في الشعب الدراسية، ومعالجة جداول الخريجين والمتعثرين، وأخيرًا حفظ حق الأستاذ الجامعي والطالب بعدم التعديل في الجدول الدراسي المعلن.يذكر أن آلية القبول والتسجيل المطورة تم تطبيقها من قبل العمادة بالتدرج خلال السنتين الماضيتين لتصل إلى النضج المناسب في هذا الفصل من العام الحالي لأول مرة.وبلغ عدد الحركات التي نُفذت في الحذف والإضافة نحو 30 ألف حركة للفصل الدراسي الثاني، بواقع أكثر من 11 ألف حركة للحذف و 18 ألف حركة للإضافة، وبلغ عدد الشعب المفتوحة للفصل الدراسي الثاني 1786 شعبة.// انتهى //20:42ت م0244