السعودية اليوم / الشيخ السديس يجتمع بالفريق التنفيذي لمشروع متحف السلام



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

عقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع الفريق التنفيذي لمشروع متحف السلام في مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لمناقشة الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الفريق, والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته, بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وقدم معالي الرئيس العام خلال الاجتماع شكره للفريق التنفيذي على جهودهم المبذولة لإكمال الخطط في مشروع المتحف, حاثًّا إياهم على بذل المزيد لتحقيق التقدم والرقي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030, مؤكدًا حرص واهتمام ولاة الأمر - يحفظهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما لخدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

20:36ت م

0242



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع الفريق التنفيذي لمشروع متحف السلام في مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لمناقشة الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الفريق, والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته, بحضور الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.وقدم معالي الرئيس العام خلال الاجتماع شكره للفريق التنفيذي على جهودهم المبذولة لإكمال الخطط في مشروع المتحف, حاثًّا إياهم على بذل المزيد لتحقيق التقدم والرقي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030, مؤكدًا حرص واهتمام ولاة الأمر - يحفظهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما لخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //20:36ت م0242

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