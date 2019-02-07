شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، واستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019 واصبحت الأسعار:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سجل الريال السعودي 4.69 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.73 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى سجل الريال السعودي نحو 4.67 جنيها للشراء.

سجل الريال نحو 4.72 جنيها للبيع. أعلى وأقل سعر لشراء الريال السعودي سجل الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم أعلى سعر للشراء، في بنك مصر بقيمة 4.71 جنيه، بينما سجلت العملة السعودية، أقل سعر للبيع، خلال تعاملات البنوك اليوم ، في بنك الاسكندرية عند مستوى 4.71 جنيها. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.69 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال 4.71 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال 4.73 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.71 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال السعودى 4.72 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 فبراير 2019



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