شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة لحوم وأسماك فاسدة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية الجفر خلال الجولات الرقابية الصحية اليومية ، 28 كيلو لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك مع ادوات للطبخ ، كما تم تحرير ١٢مخالفة، وتحرير ٢٦ إنذار.



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