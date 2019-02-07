شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تدشن حسابها عبر تطبيق سناب شات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حسابها الرسمي في تطبيق سناب شاب لينضم إلى قائمة قنوات التواصل الاجتماعي للوزارة (تويتر، فيسبوك، يوتيوب).

ومن المقرر أن يعمل هذا الحساب، كغيره من قنوات التواصل الاجتماعي على تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار في تغطية جهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية، وتقديم الرسائل التوعوية للمجتمع.

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