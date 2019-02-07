شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: القمر السعودي فوق هام السحب يعزز قدرات المملكة في تقنيات الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ سفير المملكة لدى واشنطن سمو الأمير خالد بن سلمان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق القمر السعودي فوق هام السحب.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خالص التهاني بمناسبة إطلاق القمر السعودي #فوق_هام_السحب. وطننا الغالي يعزز قدراته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه فهنيئا لنا جميعا هذا الإنجاز الكبير”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.