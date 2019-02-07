شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي المدينة.. ابتعدوا عن المحولات وغرف الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

حذرت الشركة السعودية للكهرباء أهالي المدينة المنورة من الاقتراب من المحولات وغرف الكهرباء عند هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت السعودية للكهرباء في تنبيه لها : ‏أحبتنا في المدينة المنورة.. يرجى الانتباه إلى عدم الاقتراب من المحولات وغرف الكهرباء وتجمعات المياه ومجاري السيول عند هطول الأمطار الغزيرة.

وأضافت أن جميع فرق الطوارئ والصيانة في ⁧‫السعودية للكهرباء‬⁩ على أهبة الاستعداد لخدمتكم، داعية من يحتاج إلى المساندة ألا يتردد في الاتصال بالرقم 933 عند الحاجة ‏.

يأتي هذا بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة, العلا, ينبع, مهد الذهب, الحناكية, الرايس, بدر, خيبر, العيص, والأجزاء المجاورة.

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