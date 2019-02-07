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شكرا لقرائتكم هيئة تطوير مكة تنفي فشل الشركة المطورة إزالة عقار مخالف في حي النكاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عقارٍ في منطقة النكاسة العشوائية بمكة لم تستطع آليات الشركة المطورة إزالته.
وأكدت الهيئة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وجارٍ العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعَد.
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