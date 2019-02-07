الان تتابع رئيس وزراء ألبانيا يغادر الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
غادر رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، مساء اليوم الخميس، الرياض، بعد زيارة رسمية للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.
كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومندوب عن المراسم الملكية.
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