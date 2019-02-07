شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يُهنئ خادم الحرمين وولي العهد بإطلاق القمر السعودي «فوق هام السحاب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

هنَّأ سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق القمر السعودي «فوق هام السحاب».

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خالص التهاني بمناسبة إطلاق القمر السعودي فوق هام السحب».

وأضاف: «وطننا الغالي يُعزز قدارته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه، فهنيئا لنا جميعا هذا الإنجاز الكبير».