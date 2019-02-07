شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق هاكاثون تقنية التمور الأكبر في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) @azahraniz

كشف عصام الذكير نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال لـ(الخليج 365) - في هامش ملتقى بيبان المدينة والذي بدأ من اليوم الخميس ويستمر حتى بعد غدٍ السبت - عن انطلاق هاكاثون تقنية التمور والمهتم بتقنية التمور من ناحية التغليف والتصنيع وإيجاد فرص لرواد الأعمال في هذا القطاع المهم والذي يعتبر ثالث أكبر قطاع من ناحية التصدير في المملكة .

وبيّن الذكير، أن جوائز الهاكاثون والذي سيكون في كلٍ من المدينة والرياض والقصيم والأحساء تبلغ أكثر مليون ريال، مشيرا أن الهاكاثون يتكون من ٤ مراحل تبدأ بمرحلة المعسكر التدريبي ، وتسريع الأعمال ، والاحتضان وأخيرا التمويل .

وأوضح الذكير أن الهاكاثون سيكون أكبر هاكاثون للتمور في المملكة ، وجاء بمبادرة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه، والمركز الوطني للنخيل والتمور، و منشآت، و وادي طيبة .

وأفاد الذكير أن هذه المبادرة جاءت قبل شهرين تقريباً، وذلك لإيجاد فرصة في هذا القطاع المهم "التمور" وذلك لأن السعودية من أقل الدول المصدرة للتمور في العالم على الرغم من أن التمور من الانتاج الوطني المهم ، وكذلك لتوفير أكثر من (٤٠) فرصة لرواد ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع الطاقة الانتاجية لتبلغ مليون طن .