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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ألبانيا يغادر المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)غادر رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم (الخميس) الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومندوب عن المراسم الملكية.
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