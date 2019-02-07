شكرا لقرائتكم خبر عن بيبان المدينة الأكثر تسجيلاً بـ ١٠ آلاف زائر حتى البداية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد السوقان - المدينة المنورة @azahraniz
كشف متعب العبدالهادي مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ(الخليج 365) أن عدد المسجلين "إلكترونياً" في ملتقى بيبان المدينة وصل إلى مايقارب ١٠ آلاف مسجل وذلك قبل بداية فعاليات الملتقى مساء اليوم ، موضحا أن هذا العدد يعتبر الأكبر بين ملتقيات "بيبان" التي أقيمت سابقاً من ناحية عدد المسجلين إلكترونياً .
وبيّن العبدالهادي أن التسجيل إلكترونياً مستمر حتى نهاية فعاليات الملتقى بعد غدٍ السبت ، فيما وصل العدد التقريبي للحضور حتى الآن قرابة ١٥٠٠٠ زائر وزائرة للملتقى ، ولازال الحضور في تزايد من الجنسين حتى الآن .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.