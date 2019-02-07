شكرا لقرائتكم خبر عن تقني الجوف يسلم عدداً من المدربين رخصهم المعتمدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

سلّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني و المهني بمنطقة الجوف المهندس محمد الوشيح اليوم (الخميس) بحضور مدير إدارة التدريب الأهلي بالجوف الأستاذ يوسف الخمسان ، عدد 6 رخص لمدربين معتمدين من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض .

يذكر بأن الإدارة العامة للتدريب الأهلي كانت قد قدمت مبادرة رخصة المدرب المعتمد، الخاصة بالمدربين والمدربات والتي تتيح لهم مزاولة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، تحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة، سعيًا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تحسين بيئة التدريب و الإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي و تنظيمه بما يكفل الرفع من جودته.