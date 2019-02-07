إنشاء 3 وحدات تطويرية لقياس الأداء في إمارة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

وجه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة تشمل وحدة البرامج والمبادرات، وحدة متابعة الإجراءات، وحدة لقياس الأداء والتقويم، لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة، وربطها بنائب أمير المنطقة فهد بن تركي، وبإشراف وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وربط إدارة شؤون اللجان بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان الإمارة.

وستسهم الوحدات في تحديد نقاط القوة والضعف في العمل والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل الذي تقدمه الإمارة، وعبر شباب وفتيات المنطقة في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل، إضافة إلى إنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة للمواطنين والمواطنات، تماشيا مع ما تشهده الإمارة من نقلات متسارعة وتطوير في أجهزتها الإدارية وكفاءاتها لمواكبة متطلبات المرحلة ورفع كفاءة الأداء وتفعيل هيكلها التنظيمي واستثمار الطاقات البشرية على الوجه الأمثل.

إلى ذلك تفقد الأمير فيصل بن مشعل أمس سير العمل وكيفية الأداء لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.