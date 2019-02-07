كاراتيه السعودية في بطولة غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب الخامسة للرجال والسيدات، والتي ستقام في الشارقة الإماراتية وتختتم غدا السبت. ووصلت بعثة المنتخب أمس إلى الشارقة، برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالمطلب البرقاوي التي تضم المدير الفني عبدالفتاح النجار، والمدربين علي الزهراني وعمر أبوقرصين ورضاء يوسف، والإداريين محمد الداوودي ووسام غلام، وتم اختيار 24 لاعبا للمشاركة في هذه البطولة.



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