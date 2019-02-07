أستراليا تحمي أسماكها من الانقراض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا قالت سلطات المصائد السمكية الأسترالية أمس إنها سوف تنقل أسماك موراي القد من مياه شهدت نفوق ملايين الأسماك أخيرا إلى مياه صحية بشكل أكبر. وتعرضت المياه المتضررة لفترة جفاف طويلة العام الماضي، وهو ما تبعه أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في يناير. وأدت هذه الظروف الطقسية إلى أن تصبح المياه دافئة بطيئة الحركة، وإلى نمو الطحالب الزرقاء المائلة إلى اللون الأخضر التي تمتص الأكسجين من المياه.



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