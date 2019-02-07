الجزائية تحدد موعد النظر في الدعوى المقامة ضد الصيعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه عيضة بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري - سعودي - بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، وتحدد الأحد 26 / 6 / 1440، الثامنة والنصف صباحا لنظر الدعوى.
وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد بمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسينظر في الدعوى غيابيا، استنادا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435، ويرجى ممن يعرف عنه شيئا إبلاغه بذلك.
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