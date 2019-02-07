السعودية | تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب السعودية

شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه #السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الخميس، عن إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية #تحديات_الترفيه ، الذي يهدف إلى #اكتشاف_المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية، معلناً عن رابط البرنامج https://geachallenges.com/ الذي يمكن للجميع التسجيل من خلاله.

ويهدف البرنامج، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى اكتشاف المواهب السعودية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

وسيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

وسيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدٍّ ببرامج تدريبية لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و300 ألف ريال للمركز الثاني، و200 ألف ريال للمركز الثالث.

وتأتي فئات "تحديات الترفيه" العشرين على النحو التالي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كرتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفّة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات، بالإضافة إلى إتاحة الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية لم تكن ضمن الفئات المتاحة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بدء استقبال المشاركات من الأربعاء 6 فبراير إلى 30 أبريل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، فيما ستكون مرحلة التقييم والترشيح في الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو، في حين ستبدأ عروض الأداء الحية والتحكيم في 1 يوليو وتستمر إلى 31 أغسطس، يلي ذلك مرحلة التصويت التي تنطلق في الأول من سبتمبر حتى نهاية الشهر، ثم يتم إعلان الفائزين والاحتفال بهم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019م.

الجدير بالذكر أن جميع الشروط والأحكام وحقوق النشر المتعلقة بالمشاركين وأي استفسارات أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.