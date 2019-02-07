السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضي حكومية



ظهران الجنوب 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم, تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء في منطقتي المبرح, والبوادي تزيد مساحتها على 14 ألف م2, كانت عبارة عن عقوم ترابية ومباني من الحجر وغرف من الهنجر ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.

// انتهى //

19:22ت م

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ظهران الجنوب 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم, تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء في منطقتي المبرح, والبوادي تزيد مساحتها على 14 ألف م2, كانت عبارة عن عقوم ترابية ومباني من الحجر وغرف من الهنجر ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.// انتهى //19:22ت م0237

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