السعودية اليوم / البدء في تفعيل "بوابة المستقبل " في مدارس تعليم الحدود الشمالية

عرعر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية في تنفيذ برنامج بوابة المستقبل "التحول نحو التعلم الرقمي" بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم الذي اعتمدت وزارة التعليم تطبيقه في تسع إدارات تعليمية بالمملكة.وعقد تعليم المنطقة أمس اجتماعًا مع مندوبي الشركة المشغلة لبوابة المستقبل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنين عباس العنزي، والمساعدة للشؤون التعليمية بنات نورة الفايز، وعدد من مديري ومديرات الإدارات في الإدارة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تربوية تعليمية متكاملة، من خلال الحلول التقنية والحلول الإلكترونية، وما تقدمه من وسائل سهلة للتواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، ويستطيع المعلم أن يوفر هذه البيئة ويتفاعل مع كل المعطيات الأساسية في المنهج وفي النشاطات العلمية والتعليمية، ويمكنه أن يتابع ويناقش ويعرف ماذا استفاد الطالب في كل مادة دراسية كما سيعزز من الإستراتيجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية يكون محورها الطالب والطالبة، مما سينعكس حتمًا بصورة إيجابية على المستوى المعرفي لهم، كما يجعل من الطالب والطالبة نواة العملية التعليمية ومحورًا أساسيًا في إيجاد بيئة جاذبة جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية، كما يدعم تطوير قدرات المعلمين في العملية التعليمية كونها منصة إثرائية متعددة تساعد المعلم والمعلمة على التنوع في تنفيذ الدروس وعرض العلوم.وبين مدير تعليم الحدود الشمالية أن يجد المعلمون والمعلمات في هذا البرنامج الفرصة لتغيير نمط التعليم والتفاعل مع الطلاب والطالبات، والتفاعل مع أولياء الأمور في شكل يومي، والاطلاع على كل المستويات التعليمية، وتقويم تقدم الطالب في المجالات كافة، مؤكدًا أن هذه المتطلبات تحتاج إلى أنظمة تعلم إلكتروني، من خلال الشراكات مع الشركات المتخصصة في هذا الجانب، ونستطيع خلالها أن نوفر هذه الأنظمة، وكذلك توفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة عرض ضوئية وإيجاد الدعم الفني والتقني للمدارس.وأشار القريشي إلى أن تعليم الحدود الشمالية قامت بتكوين لجنة للدعم والمساندة لتنفيذ هذه المبادرة بعضوية قيادات الإدارة من البنين والبنات، لمتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم جميع التسهيلات لفريق عمل البرنامج، كما سيتم ترشيح منسق ومسؤول للتحول الرقمي داخل كل مدرسة بالتنسيق مع قادة المدارس.يذكر أن بوابة المستقبل تقدم الموارد العلمية والتعليمية والواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات والحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي، وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.// انتهى //19:12ت م0228