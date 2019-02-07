السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يفتتح معرض "سكني إكسبو"/ إضافة أولى واخيرة

الدمام 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، اليوم معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الظهران الدولي للمعارض، ويستمر خلال الفترة من 7-16 فبراير الجاري.وسلّم سموّه بعد حفل الافتتاح عدداً من المواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان مفاتيح وحداتهم السكنية التي وفرها لهم البرنامج.واطلع سموّه بعد قص شريط الافتتاح في جولة داخل المعرض على أجنحة الجهات المشاركة، مستعرضاً مع العارضين في الأجنحة دور تلك الجهات والعمل الذي تقدمه خلال هذا المعرض للزوار من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارت السكنية والتمويلية التي يضمها المعرض.وفي ختام الجولة التقى سموه بعدد من المواطنين المسجلين في برنامج "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان وسلّمهم بحضور معالي وزير الإسكان مفاتيح وحداتهم السكنية التي تملوكها بالشراكة بين البرنامج والجمعيات الخيرية، كما كرّم سموه عدداً من الجمعيات الخيرية التي شاركت في تسليم وحداتٍ سكنية للمواطنين من فئات الإسكان التنموي.ويهدف معرض "سكني إكسبو" إلى تيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال تواجد مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.ويقدم المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًا من الرابعة وحتى العاشرة مساًء، كافة الحلول والخيارات السكنية والتمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.// يتبع //19:12ت م0226

عام / الأمير أحمد بن فهد يفتتح معرض "سكني إكسبو"/ إضافة أولى واخيرة

وسيتيح المعرض للمستفيدين في المنطقة الشرقية، فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري"، وهي خدمة حديثة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية – بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد-، وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

وباستطاعة المستفيدين الزائرين للمعرض في الظهران، الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين إضافةً إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم"ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

ويأتي معرض "سكني إكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري المدعوم"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسياً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلا عن تقليص قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، وهو ما سيحقق مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول 2030.

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