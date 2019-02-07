السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يعلن عن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ



بروكسل 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أعلن بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الجامعة العربية ستعقد في المدة من 24 إلى 25 فبراير 2019، في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال البيان: إنه من المتوقع أن يبدأ الاجتماع بعد ظهر يوم الأحد 24 فبراير وينتهي بعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين 25 فبراير.

وسوف تجمع القمة لأول مرة رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون العربي - الأوروبي.

وسيعالج القادة مجموعة واسعة من القضايا والتحديات المشتركة، مثل التجارة والاستثمار والأمن وتعددية الأطراف والقواعد العالمية القائمة والهجرة والوضع في المنطقة.

وسيشارك رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في رئاسة الاجتماع مع المضيف، الرئيس المصري عبدالفاتح السيسي، كما سيمثل جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

18:42ت م

0219



بروكسل 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأعلن بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن قمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الجامعة العربية ستعقد في المدة من 24 إلى 25 فبراير 2019، في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية.وقال البيان: إنه من المتوقع أن يبدأ الاجتماع بعد ظهر يوم الأحد 24 فبراير وينتهي بعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين 25 فبراير.وسوف تجمع القمة لأول مرة رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون العربي - الأوروبي.وسيعالج القادة مجموعة واسعة من القضايا والتحديات المشتركة، مثل التجارة والاستثمار والأمن وتعددية الأطراف والقواعد العالمية القائمة والهجرة والوضع في المنطقة.وسيشارك رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في رئاسة الاجتماع مع المضيف، الرئيس المصري عبدالفاتح السيسي، كما سيمثل جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي.// انتهى //18:42ت م0219

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