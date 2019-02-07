السعودية اليوم / "عمل وتنمية الرياض" يحرر 216 مخالفة وينذر 177 منشأة ويضبط 15 مخالفاً



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والضبط الميداني أمس, حملة تفتيشية مشتركة استهدفت الفنادق ووحدة سكنية مفروشة شمال العاصمة، ضُبط خلالها على عدد من مخالفات قرار "توطين مهنة الاستقبال"، كونها من المهن المقصورة على السعوديين.

وتأتي الحملة، على قطاع الإيواء السياحي "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة"، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بذلك.

من جهة أخرى, نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, بالتعاون مع الجهات الشريكة, عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج, والأفلاج, ووادي الدواسر, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, والمزاحمية, إضافة للدوادمي, والسليل, وعفيف, والقويعية, وحوطة بني تميم, وسدير على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها, حيث أسفرت الحملات عن 3216 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير 216 مخالفة وتوجيه 177 إنذار ويضبط 15 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمحافظة وادي الدواسر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

// انتهى //

18:31ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والضبط الميداني أمس, حملة تفتيشية مشتركة استهدفت الفنادق ووحدة سكنية مفروشة شمال العاصمة، ضُبط خلالها على عدد من مخالفات قرار "توطين مهنة الاستقبال"، كونها من المهن المقصورة على السعوديين.وتأتي الحملة، على قطاع الإيواء السياحي "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة"، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بذلك.من جهة أخرى, نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, بالتعاون مع الجهات الشريكة, عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج, والأفلاج, ووادي الدواسر, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, والمزاحمية, إضافة للدوادمي, والسليل, وعفيف, والقويعية, وحوطة بني تميم, وسدير على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها, حيث أسفرت الحملات عن 3216 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير 216 مخالفة وتوجيه 177 إنذار ويضبط 15 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمحافظة وادي الدواسر.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات.ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".// انتهى //18:31ت م0216

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