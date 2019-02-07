السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يبحث وضع الجنوب مع السفير الإيطالي



طرابلس 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس إلى الوضع الأمني في الجنوب الليبي، والترتيبات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

كما اُستُعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأمنية منها.

// انتهى //

18:28ت م

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طرابلس 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد.وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس إلى الوضع الأمني في الجنوب الليبي، والترتيبات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس.كما اُستُعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأمنية منها.// انتهى //18:28ت م0214

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