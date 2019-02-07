انت الان تتابع تفاصيل خبر سطو مسلح على حافلة معتمرات في تبوك السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 06:50 مساءً - تعرّضت حافلة معتمرات أردنيات كانت تقلّ 37 معتمرة وطفلاً لعملية سطو وسرقة من قبل لصوص، على طريق تبوك بالسعودية، خلال عودتهن إلى بلادهن، وهو ما يعطي مؤشراً على انتشار الجريمة في المملكة، والمسّ بحياة زوار الأماكن المقدسة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم الخميس، أن مجموعة معتمرات من المملكة تعرّضت لعملية سطو في منطقة تبوك بالسعودية أسفرت عن فقدانهن وثائق سفرهن.

وقالت الوزارة: إن "العمل جارٍ لإصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن إثر السطو على حافلتهن"، في تبوك بالسعودية.

وأضافت الخارجية: إن "مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الأردنية إصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة للأردن عبر المنفذ الحدودي".