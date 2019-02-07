انت الان تتابع تفاصيل خبر لهذه الأسباب.. نحو 7 ملايين سعودي لا يمتلكون حسابات بنكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 06:50 مساءً - كشفت دراسة سعودية أن 6.9 ملايين شخص في المملكة لا يملكون حسابات بنكية، منهم أربعة ملايين امرأة، في حين أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار.

وذكرت مؤسسة الملك خالد الخيرية في دراستها التي نشرت نتائجها صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، أن هذه النتائج تعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعّالة، مقابل 28% بلا حسابات، بينهم 60% من النساء.

ولفتت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، فإن 7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية.

وأضافت أن نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية بلغت 22% لصالح الذكور، في حين وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) إلى نحو 31%.

وردَّت الدراسة "أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين، الذين لا يملكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى".

وأشارت إلى أن السعودية تستهدف رفع نسبة تملك الحسابات البنكية في البلاد إلى 80% عام 2020.

وبخصوص الادخار فقد أظهرت الدراسة أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، بينهم 41% نساء، في حين يفضل 30% من السعوديين الادخار بعيداً عن البنوك.

وأوضحت أن هناك حاجة ماسة للنظر إلى احتياجات الفئات الأقل شمولاً في المملكة، وتصميم السياسات والبرامج لمراعاة احتياجاتهم، وتمكينهم من تحسين حياتهم، وضمان استقلالهم المالي، والتقليل من فرص عوزهم.

وأكدت الدراسة الحاجة إلى مبادرات خاصة بالفئات الأقل حظاً وغير المدمجة مالياً، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الشمول المالي، ويضمن التمكين والاستقلال والكفاية المالية لهذه الفئات.